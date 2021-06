Vijlbrief blij met G7-deal over vennootschapsbelasting

Demissionair staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief is blij met het akkoord dat de landen van de G7 hebben gesloten over een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven. “Nederland steunt de plannen voor een wereldwijde minimumbelasting. Zo kunnen we belastingontwijking effectief aanpakken”, laat Vijlbrief weten.

Door een minimumtarief in te voeren moet het voor bedrijven moeilijker worden om met hun winsten te schuiven en zo het betalen van belastingen te vermijden, bijvoorbeeld via brievenbusfirma’s. Het gaat wel nog om een akkoord op hoofdlijnen, veel details moeten nog worden uitgewerkt.

Volgens Vijlbrief passen de afspraken “ook bij de vele maatregelen die Nederland heeft genomen om belastingontwijking aan te pakken en nog steeds neemt. Nederland wil binnen de EU ook de leiding pakken deze afspraken snel in te voeren”.

Nederland staat bekend als land waar veel bedrijven via brievenbusfirma’s belastingen ontwijken. In een rapport uit maart van de organisatie Tax Justice Network werd Nederland nog prominent genoemd. Alleen de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda spelen volgens de organisatie een grotere rol in belastingontwijking dan Nederland.