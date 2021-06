Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen onder de duizend

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald naar 998. Dat betekent dat er voor het eerst sinds 6 oktober vorig jaar minder dan duizend mensen met het longvirus in het ziekenhuis liggen, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op 19 mei waren het er nog ruim 2000.

Intensive cares behandelen nu 344 coronapatiënten. Dat zijn er zeven minder dan op zaterdag. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde afgelopen etmaal met vier naar 654. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten daalde met elf.

De afgelopen 24 uur kwamen elf nieuwe coronapatiënten op de ic’s te liggen, vier meer dan de dag ervoor. Op verpleegafdelingen kwamen er 47 nieuwe coronapatiënten binnen. Dat waren er 29 minder dan de dag ervoor.