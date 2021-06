Aantal nieuwe coronabesmettingen ruim 600 onder weekgemiddelde

Het aantal nieuwe coronagevallen is in het afgelopen etmaal met 1596 toegenomen, meldt het RIVM. Dat zijn er 691 minder dan het weekgemiddelde, dat met dit nieuwe aantal op 2287 nieuw ontdekte coronabesmettingen per dag komt.

Zaterdag lag het weekgemiddelde nog op 2441. Toen kwamen er na een aanpassing 2145 nieuwe besmettingen bij, eerder werden er 2160 genoteerd.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met drie, een dag eerder waren dit er negen. Dat wil niet zeggen dat al die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiƫnt is geregistreerd.

In totaal kwamen er de afgelopen week 16.012 nieuwe besmettingen aan het licht en waren er 57 overlijdens door corona. Een week ervoor stonden die aantallen nog op respectievelijk 21.175 en 79. De signaalwaarde staat zondag op 9,2, dat is 3,9 punt lager dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (13,1). De signaalwaarde komt daarmee steeds dichter bij de 7, wat betekent dat er 7 besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Daarboven gaan de ‘alarmbellen’ van de overheid rinkelen, omdat het hoge aantal besmettingen dan kan leiden tot veel ziekenhuisopnames.

De afgelopen 24 uur werden de meeste nieuwe besmettingen geconstateerd in de gemeente Rotterdam, namelijk 83. In Amsterdam kwamen er 59 bij, in Den Haag 56. Utrecht telde er 36 en Nijmegen 26.