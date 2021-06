Horeca blij met verruimingen, nog wel moeite met beperkingen

De horeca is blij met de verruimingen die zaterdag zijn ingegaan, laat branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland weten. De organisatie zegt “alleen maar positieve berichten” te hebben ontvangen nu kroegen, strandtenten en restaurants binnen ook weer gasten mogen ontvangen. Ook deze zondag is het door het zonnige weer overal druk. Wel merkt de organisatie op dat grote ondernemingen nog worstelen met het maximumaantal van vijftig gasten. “Bij slechter weer is het jammer dat er zo weinig mensen naar binnen mogen”, zegt een woordvoerster.

Hoewel er door het heropenen van binnenhoreca meer mogelijkheden zijn, zoals het kunnen ontbijten in een hotel in plaats van op de kamer, hoopt de branche dat er binnenkort meer mensen binnen ontvangen kunnen worden. Zo ook horecaondernemer Johan de Vos, eigenaar van twee zaken in Breda en ook voorzitter van de Bredase KHN-tak. “Het was gisteren nog best aardig weer, tot laat bleven veel mensen buiten zitten. Het was overal vol. Vandaag is het ook weer lekker in de rij aansluiten voor het terras.”

Voor de cafés die dicht zijn geweest omdat ze geen terras hadden is er ook weer leven in de brouwerij, zegt De Vos. “We hopen dat we heel snel van die eindtijd af zijn en weer terug kunnen naar normaal.” De Vos vraagt zich wel af wat er zal gebeuren in de grensstreken als België besluit de eindtijd van de horeca deze week verder te verruimen naar 23.30 uur.