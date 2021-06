Van Lienden: miljoenenwinst op mondkapjesdeal onuitlegbaar

De miljoenenwinst die Sywert van Lienden en zijn zakenpartners hebben geboekt op hun mondkapjesdeal met de overheid is “onuitlegbaar”. Dat zei Van Lienden zondag zelf bij het televisieprogramma Buitenhof. De 9 miljoen euro die hij overhield aan de deal moet een “maatschappelijke bestemming” krijgen, maar hij denkt nog na over waar het geld precies naar toe gaat.

Van Lienden kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen door publicaties van de Volkskrant en Follow the Money. Toen er vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis, een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen was, zei Van Lienden dat hij ‘om niet’ mondkapjes naar Nederland zou halen. Dat zou via zijn stichting Hulptroepen Alliantie gebeuren.

Via een bv die hij en zijn kompanen oprichtten, werd er echter uiteindelijk 20 miljoen euro winst geboekt. Van Lienden zegt nu dat hij in de communicatie de stichting en de bv heeft vermengd. “Ik had net zo hard van de daken moeten schreeuwen dat er een bv was, met winst”, aldus Van Lienden. Dat er een andere indruk ontstond “heb ik fout gedaan. Mag je mij op aanspreken, daarom lig ik al drie weken onder een vergrootglas”.

Dat hij het niet van de daken schreeuwde, had volgens Van Lienden onder meer te maken met een geheimhoudingsverklaring. In een geschreven verklaring zei hij eerder al dat het ministerie van Volksgezondheid die niet wilde opheffen, maar minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zei eind mei al dat “die behoefte aan geheimhouding niet bij ons ligt”.

Van Lienden en zijn zakenpartners verklaarden de winst eerder door te zeggen dat zij een post in de deal moesten opnemen om risico’s op te vangen. Afgelopen week werd echter bekend dat de overheid de deal voorfinancierde. Maar volgens Van Lienden was de financiering niet het enige risico. Ook de prijzen van grondstoffen of de valutakoers kan veranderen, wat invloed kon hebben op de deal, zo legde hij uit.

De 9 miljoen euro die hij aan de deal overhield heeft Van Lienden “apart gezet, dat heb ik niet aangeraakt. Ik heb een gelukkig leven. Ik ben compleet kapotgemaakt, ik hoop dat ik het nooit hoef aan te raken”.

Van Lienden denkt eraan het te beleggen en met het rendement iets te doen voor “kankeronderzoek bij jonge mensen, of kansarme gezinnen”.