Alle GGD’en stempelen coronaprikken in gele boekjes

Vanaf maandag zetten alle GGD’en een stempel in de gele inentingsboekjes van de gevaccineerden die daar bij de priklocatie om vragen. Veel GGD’en deden dat al, maar nog niet allemaal.

Vorige week werd bekendgemaakt dat alle GGD’en vanaf maandag gaan stempelen. Na dat bericht op donderdag zijn er dezelfde dag nog 50.000 gele boekjes besteld bij uitgever SDU. Een aantal GGD’en is vrijdag al begonnen met stempelen.

Het vaccinatieboekje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is al jaren in omloop en wordt vooral gebruikt door mensen die veel reizen. Bepaalde landen eisen ook prikken tegen bepaalde ziekten en die kunnen met het boekje worden aangetoond.

Mensen die al gevaccineerd zijn, kunnen ook een stempel krijgen als ze dat willen. Daarvoor moeten ze in de meeste regio’s met hun vaccinatieregistratie en het gele boekje naar een aparte locatie. Eind vorige week was voor veel regio’s nog niet duidelijk welke locatie dat is.

De GGD raadt mensen aan om ook de registratiekaart van de prikken bij het boekje te houden.