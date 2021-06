Amsterdam bereidt zich voor op coronaproof EK voetbal

Hoewel de coronamaatregelen ervoor zorgen dat het geen massaal feest wordt tijdens het EK voetbal, doet Amsterdam er wel alles aan om het feestelijk te maken. Zo wordt de gaststad van zeker drie en mogelijk vier wedstrijden van Oranje aangekleed met vlaggen en banieren en hoopt de gemeente dat de bewoners ook een steentje bijdragen om de stad oranje te laten kleuren.

Activiteiten voor de 16.000 supporters die per wedstrijd de Johan Cruijff ArenA binnengaan, zijn er niet. “We organiseren als stad geen fanactiviteiten, dus er is geen fanzone of fanwalk”, zegt wethouder Simone Kukenheim (sport). “We vinden het niet verantwoord dat in deze huidige tijd te doen.”

Wel zijn er in de stad kleinschalige acties, die voetbalfans met elkaar verbinden. Zo is op zes plekken de Fan Connector te vinden, waarbij liefhebbers dag en nacht met elkaar in gesprek kunnen over voetbal. Ook zijn er sinds april al activiteiten voor jonge Amsterdammers, zoals voetbalchallenges en clinics freestyle voetbal.

Om ervoor te zorgen dat de supporters die een kaartje hebben bemachtigd veilig en met voldoende afstand het stadion in kunnen, zijn diverse maatregelen genomen. Het stadion is volgens de wethouder drie uur van tevoren open en tickethouders krijgen van tevoren een tijdslot mee voor het naar binnen gaan en verlaten van het stadion. Met stippen op de grond en tekstkarren worden de fans gewezen op het houden van de 1,5 meter afstand.

Alle bezoekers die straks aanwezig willen zijn, moeten voldoen aan de dan geldende veiligheidsprotocollen en krijgen pas toegang tot het stadion op vertoon van een negatief testresultaat. Via diverse kanalen worden de fans gewezen op de coronamaatregelen, zoals het vooraf testen (op de dag zelf), het dragen van een mondkapje en het houden aan de 1,5 meter afstand.

De gemeente bericht zelf over eventuele grote drukte in de stad en neemt indien nodig maatregelen. Zo helpen gastheren en -vrouwen bezoekers op weg en wordt er gecommuniceerd via digitale matrixborden. Ook hangen er posters in de stad met de tekst: Hou Afstand – hup Holland hup.

Of het EK in een later stadium kan worden gevolgd op grote schermen, wil de wethouder nog niet op vooruitlopen. “We volgen het standpunt van het Rijk. Tot 20 juni zijn schermen nog verboden. Daarna wordt er opnieuw een afweging gemaakt in het Veiligheidsberaad.” Inmiddels hebben diverse horecaondernemers vooruitlopend op eventuele versoepelingen alvast vergunningen aangevraagd bij de gemeente voor grote tv-schermen mochten die later in het kampioenschap alsnog mogelijk zijn.

“We verwachten dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en als het toch ergens uit de hand loopt, dan zullen we handhaven”, zegt Kukenheim.

Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd vanuit de ArenA tegen Oekraïne.