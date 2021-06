‘GGD’en kunnen jongeren nog deze zomer vaccineren als dat moet’

Mocht het kabinet beslissen ook jongeren van 12 tot 18 jaar te laten vaccineren tegen het coronavirus, dan is het voor de GGD’en mogelijk haalbaar om daar begin september mee klaar te zijn, denkt voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland. “Als we dat gaan doen, denk ik niet dat het tot heel grote vertraging leidt” in de vaccinatiecampagne, zei Rouvoet maandag op NPO Radio 1.

De GGD’en zouden het volgens de voorzitter van de brancheorganisatie “goed aankunnen” om ook jongeren te prikken. Een besluit daarover is nog niet genomen. “Mijn verwachting is dat het er wel aan zit te komen eerlijk gezegd”, blikte Rouvoet vooruit.

Het kabinet wacht eerst nog een advies van de Gezondheidsraad af, dat naar verwachting later deze week verschijnt. Diverse Europese landen, zoals Duitsland, Polen en Roemenië, hebben al besloten ook pubers in te enten tegen het virus.

Als het ook in Nederland zover komt, is het misschien wel haalbaar om hen in hetzelfde tijdsbestek twee prikken te geven als volwassenen uit de jongere leeftijdsgroepen, aldus de GGD-voorzitter in het programma 1op1. Dan moeten de GGD’en “de 12-tot 18-jarigen er op een verstandige manier bij doen”.

Jongeren van 16 en 17 jaar met bepaalde medische aandoeningen komen al langer in aanmerking voor coronavaccinatie.