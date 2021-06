Inspectie handhaaft nog niet bij scholen die niet volledig openen

De Inspectie van het Onderwijs is tot dusver niet opgetreden tegen middelbare scholen die tegen de afspraak in nog niet helemaal opengaan. “We blijven inhoudelijk in gesprek met de schoolbesturen, dat is altijd de lijn geweest”, laat een woordvoerder weten. Een “exact overzicht” heeft de inspectie op dit moment niet.

Het voortgezet onderwijs is sinds maandag verplicht om alle leerlingen weer dagelijks op school te ontvangen. Scholieren hoeven geen afstand meer te houden van elkaar, wel van het personeel. Uitzonderingen zijn soms toegestaan, bijvoorbeeld wanneer een school veel coronabesmettingen meldt.

Volgens het ministerie van Onderwijs is zeker 95 procent van de middelbare scholen weer volledig open, zoals het kabinet wil. “Dat is een schatting”, verduidelijkt de woordvoerder van de inspectie. In gesprekken met scholen benadrukt de inspectie dat een volledige terugkeer naar school goed is voor het sociaal welzijn van de leerlingen én voor de onderwijskwaliteit.

Toch kiezen onder meer Scholengemeenschap Lelystad, ISG Arcus en Scholengemeenschap de Rietlanden in Lelystad ervoor niet volledig open te gaan. “Leerlingen gaan halve dagen naar school en krijgen les in halve klassen, dat willen wij niet voor de laatste paar lesweken omgooien”, aldus woordvoerder van de drie scholen Rhody Matthijs.

Ook het Amstelveen College geeft deels onlineles omdat de school zich aan een bestaand programma wil houden. Bovendien twijfelt de school, net als de scholen in Lelystad, of leerlingen zich twee keer per week preventief testen, zoals het advies van het Outbreak Management Team (OMT) luidt.

De scholen hebben contact gehad met de Inspectie van het Onderwijs. “Een ouder heeft een klacht ingediend naar aanleiding van ons besluit”, aldus de woordvoerder van de scholen in Lelystad. “Er volgt nog een gesprek met de inspectie, maar er was begrip voor onze keuze.” Ook het Amstelveen College heeft contact gehad met de inspectie, die de school gevraagd heeft de kwestie opnieuw intern te bespreken.

De afgelopen drie maanden mochten de meeste leerlingen slechts één dag per week fysiek naar school. De rest van het onderwijs volgden ze vanuit huis.