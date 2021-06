Ministerie: groene banen verdubbelen door elektrisch rijden

In 2025 zullen er in Nederland naar verwachting twee keer zoveel groene banen in het elektrisch vervoer zijn als nu. Dat is de uitkomst van nieuw onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Momenteel werken er zo’n 7.000 mensen als bijvoorbeeld bouwer van elektrische auto’s, monteur of als laadpaalexpert. Dat zullen er in 2025 zo’n 13.500 zijn, is de verwachting van de RVO. Nederlandse bedrijven zetten nu zo’n 5 miljard euro om met de bouw van elektrische voertuigen en laadpalen, in 2018 was dat nog ruim 3 miljard euro.

“Indrukwekkend”, noemt staatssecretaris Stientje van Veldhoven de groei. “De sector groeit als kool, en is nu zo’n drie keer zo groot als bijvoorbeeld de al indrukwekkende omvang van de Nederlandse fietsenbranche. De komende jaren gaan we vol aan de slag om het vervoer verder schoon te maken. Daar plukken we allemaal de vruchten van. Niet alleen goed voor het klimaat en onze schone lucht, maar ook voor onze portemonnee.”