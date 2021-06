Ministerie verwacht dat 95 procent middelbare scholen opengaat

Het ministerie van Onderwijs verwacht dat maandag zeker 95 procent van de middelbare scholen weer volledig opengaat. De afgelopen drie maanden mochten leerlingen minimaal één dag per week fysiek naar school.

Ook gaan de meeste scholen die eerder aangaven te twijfelen of ze helemaal opengaan, volgens het ministerie weer volledig open. Scholen die toch deels dicht blijven, krijgen niet direct met sancties te maken, gaf de Onderwijsinspectie eerder aan.

Er zijn 1438 scholen in het voortgezet onderwijs. Tot vrijdag kwamen er 193 meldingen binnen over scholen. “Na gesprekken door de Inspectie over specifieke zorgen en knelpunten, gaat de meerderheid van deze scholen vandaag volledig open”, aldus het ministerie.

Demissionair onderwijsminister Arie Slob zegt maandag tijdens een debat in de Kamer dat deze gesprekken niet “dreigend” waren, maar dat de Inspectie wel verdere stappen kan zetten als scholen onnodig dichtblijven. Hij denkt niet dat dit nodig is, mede omdat het ook goed ging toen basisscholen weer opengingen. Volgens hem is er “nadrukkelijk” ruimte voor maatwerk. “Iedereen snapt dat het een ingewikkelde tijd is.”

Leerlingen en docenten moeten twee keer per week een zelftest doen. Dat is op vrijwillige basis. Als slechts de helft dit doet dan beperkt dat de risico’s op verspreiding van het coronavirus binnen de schoolmuren al voldoende, zei Slob onlangs.

Volgens Slob is het voor de schoolprestaties en het welzijn van de leerlingen het beste als ze naar school gaan. Het is nog zes weken tot het einde van het schooljaar. Een deel van de scholen vindt dat de verandering te veel onrust veroorzaakt. Ook zijn er twijfels over het preventief testen.