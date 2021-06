Na bedrieger spreekt Kamer met echte medewerker van Navalni

In april dacht de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer met een naaste medewerker van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni te spreken, maar het bleek een Russische bedrieger in een badjas. Deze woensdag hoopt de Kamer alsnog met de echte Leonid Volkov te spreken.

Om te zorgen dat de volksvertegenwoordigers digitaal niet weer gefopt worden, is door de Kamer een nieuwe werkinstructie opgesteld. Daarbij is het beter verifiëren van de identiteit van genodigden van de Kamer het uitgangspunt. Het incident had voorkomen kunnen worden, concludeerde Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

De Kamer was “verontwaardigd” over de ‘grap’ die werd uitgevoerd door twee Russische komieken, te weten Vladimir Koeznetsov en Aleksej Stoljarov. Ze hebben beelden van het gesprek op YouTube gezet. De echte Volkov zei tegen media dat het een manier van de Russische regering is om de oppositie aan te vallen.

Tijdens het besloten videogesprek in april vroeg de nep-Volkov onder meer of de Kamerleden niet in hongerstaking konden gaan zoals Navalni. Verder vroeg hij de volksvertegenwoordigers bitcoins over te maken en toonde hij een roze spaarvarken als mogelijke opvolger van Navalni.