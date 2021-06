Sportraad: plannen voor aanpak ‘bewegingsarmoede’ schieten tekort

De nieuwe plannen van het demissionaire kabinet om Nederlanders meer te laten bewegen zijn “veel te mager”. Dat schrijft kabinetsadviseur de Nederlandse Sportraad in een brief aan informateur Mariëtte Hamer, meldt NRC, die de brief inzag. Volgens de raad doet de overheid te weinig om de 5800 doden die jaarlijks vallen als gevolg van “bewegingsarmoede” te voorkomen.

De NLSportraad stelt dat er sprake is van een “pandemie aan bewegingsarmoede”. Voorgestelde oplossingen van het kabinet zouden tekort schieten. “Helaas moet de NLSportraad constateren dat deze pandemie met de voorgestelde maatregelen nog decennialang zal voortduren”, staat in de brief.

Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meldden eerder al op basis van onderzoeken dat te weinig bewegen leidt tot 5800 doden per jaar en 2,7 miljard euro aan zorguitgaven. Als meer mensen sporten en bewegen kan dit hierdoor leiden tot lagere zorgkosten, hogere arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim. Volwassenen zouden dan 2,5 uur per week matig intensief moeten sporten, bijvoorbeeld door te wandelen, en twee keer per week activiteiten ondernemen waarbij hun spieren en botten belast worden.

In 2018 werd in het Nationale Preventieakkoord vastgelegd dat driekwart van de Nederlanders in 2040 voldoende moet bewegen. Vorig jaar deed iets meer dan de helft dat, wat betekent dat 4 miljoen mensen nog niet voldoende bewegen.

Meerdere demissionaire bewindspersonen van verschillende ministeries schreven onlangs een brief aan de Tweede Kamer waarin ze het probleem onderkenden en maatregelen voorstelden, maar de NLSportraad vindt deze maatregelen onvoldoende. Volgens de raad vallen ze “in de categorie meer van hetzelfde.”

De NLSportraad wil het liefst dat al in 2030 driekwart van de Nederlanders voldoende beweegt. Gedragsverandering en campagnes zouden echter niet werken om dit voor elkaar te krijgen. “Méér informatie, projecten en subsidies zijn niet de oplossing”, stelt de raad.In plaats daarvan zou de overheid na moeten denken over wetswijzigingen en een andere inrichting van de leefomgeving. Zo zou er meer sportaanbod moeten komen in wijken en zou sporten en bewegen tijdens werktijd moeten worden toegestaan.