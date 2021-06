Vakbond FNV: pak direct alle onbeveiligde spoorwegovergangen aan

Alle onbeveiligde spoorwegovergangen in Nederland moeten per direct worden gesloten of worden beveiligd. Met die oproep komt vakbond FNV, naar aanleiding van het ongeval dit weekend op een overweg bij het Friese Bozum waarbij twee inzittenden van een auto overleden. “Vanaf 2003 verschijnen er al rapporten die zeggen dat onbeveiligde overwegen dicht moeten of beveiligd. We zijn nu achttien jaar en vele slachtoffers verder en weer zijn er mensen omgekomen. Dit moet stoppen”, zegt FNV-bestuurder Henri Janssen.

De bond vindt dat de betrokken partijen, ProRail, overheden en vervoerders, onvoldoende haast maken met het aanpakken van de zogeheten Niet Automatisch Beveiligde Overwegen (NABO). Alleen al dit jaar zijn er volgens FNV zes dodelijke slachtoffers gevallen op spoorwegovergangen, waarvan vier op onbeveiligde overwegen.

In heel Nederland zijn er nog zo’n 280 onbeveiligde overwegen, waarvan er 180 openbaar toegankelijk zijn, geeft Janssen aan. Nu zou de ambitie zijn om in 2023 al deze gevaarlijke spoorwegovergangen te hebben aangepakt. Maar dan zijn we weer twee jaar verder, benadrukt de FNV’er. “Als er niet beveiligd kan worden, moet er gesloten worden. En tot dat alle onbeveiligde overwegen zijn opgeheven of zijn beveiligd moet de snelheid bij onbeveiligde overwegen drastisch naar beneden. Dat verkleint de kans op (bijna) aanrijdingen aanzienlijk.”