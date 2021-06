‘Weinig animo bij student voor zelftest in het hoger onderwijs’

De animo onder studenten voor gratis zelftests in het hoger onderwijs is niet groot, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). “Ook bij speciale sneltestlocaties valt de belangstelling tegen: in Groningen gaat de teststraat daarom dicht”, aldus de grootste onderwijsvakbond van Nederland.

De bond wijst erop dat ongeveer 789.000 studenten en 106.000 medewerkers zelftests kunnen bestellen. Maar tot vorige week maandag plaatsten studenten slechts 213.000 bestellingen. Bij medewerkers staat de teller op 53.000. “Grofweg de helft van de medewerkers en een derde van de studenten hebben de tests dus aangevraagd. En dan moeten ze hem nog gebruiken: staafje in je neus, draaien, druppelen en wachten”, stelt de Onderwijsbond.

Een van de redenen voor de lage testbereidheid is volgens de AOb dat testen niet verplicht is. “Wel of niet testen heeft geen merkbare gevolgen, en verreweg de meeste zelftests zijn negatief. Dan verliezen studenten kennelijk de motivatie.”

Sinds 5 mei kunnen studenten de zelftests gratis bestellen op www.zelftestonderwijs.nl. De tests zijn bedoeld om het onderwijs veiliger te maken.