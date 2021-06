Amsterdam en Weesp in maart 2022 officieel samengevoegd

Het hing al een tijdje in de lucht en op 24 maart 2022 is het een feit: de samenvoeging van Amsterdam en Weesp. Het wetsvoorstel hierover is dinsdag goedgekeurd door de Eerste Kamer. Weesp wordt een stadsgebied van de hoofdstad en krijgt een eigen gekozen bestuurscommissie. In februari sprak de Tweede Kamer zich al uit voor het opgaan van Weesp in de gemeente Amsterdam.

“Een stadsgebied is nieuw voor Amsterdam. De Weesper bestuurscommissie maakt binnen de beleidskaders van Amsterdam haar eigen afwegingen en keuzes. De leden van de bestuurscommissie kiezen op hun beurt uit hun midden een dagelijks bestuur”, aldus de gemeente in een verklaring. Het stadsbestuur van Weesp liet eerder al weten het een belangrijke stap te vinden die de stad een nieuw perspectief biedt.

Door de fusie maakt de hoofdstad van Nederland een flinke groeispurt. Het totale aantal inwoners neemt met 20.000 toe van 873.000 tot 893.000 en in omvang groeit de stad in maart 2022 van 219 vierkante kilometer naar ruim 243 vierkante kilometer. Amsterdam heeft al zeven stadsdelen: Centrum, Nieuw-West, Noord, Oost, West, Zuid en Zuidoost.