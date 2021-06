Belgische viroloog Van Ranst ook bedreigd vanuit Nederland

De Belgische viroloog Marc van Ranst heeft ook van Nederlanders dreigementen ontvangen. “Er komen af en toe wel bedreigingen”, vertelde Van Ranst dinsdag op NPO Radio 1. “Dan neem ik contact op met de Nederlandse politie.” Die voert dan een zogeheten stopgesprek met de daders. “Dat blijkt dan toch indringend genoeg te zijn om het te stoppen”, aldus de bedreigde viroloog. Die zit al weken ondergedoken omdat de voortvluchtige, geradicaliseerde militair Jürgen Conings heeft gedreigd hem te vermoorden.

Van Ranst zit al drie weken met zijn familie ondergedoken op een geheime plaats. Naar omstandigheden gaat het goed met ze. “Dit is niet het einde van de wereld. Mensen die op een booreiland, in een klooster of in de gevangenis zitten, moeten ook lang binnen zijn”, aldus de viroloog. Hij vindt de situatie vooral vervelend voor zijn 12-jarige zoon. “Het is een dapper kereltje. Dit geeft ons wel de gelegenheid om samen wat spelletjes te doen.”

Van Ranst benadrukt dat “leuk anders is”. Dat hij zit ondergedoken, wil echter niet zeggen dat hij zich stil houdt. De topviroloog is gewoon aan het werk en hij blijft zich ook mengen in het publieke debat over het coronavirus. “Zolang ik dat interessant vind, blijf ik dat doen. Je mag de speelruimte om onzin te verkopen ook niet te groot laten worden.”