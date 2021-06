‘Conducteurs bezorgd over agressief gedrag door coronaregels’

Conducteurs en machinisten zijn bezorgd over agressief gedrag van reizigers en de slechte naleving van de coronamaatregelen in de trein. Dat meldt NU.nl op basis van gesprekken die de nieuwswebsite voerde met meerdere conducteurs. Een nieuwe rondgang van vakbond CNV lijkt het beeld te bevestigen.

Ruim de helft van de ondervraagde conducteurs zegt agressie in de trein of op perrons ervaren te hebben. Discussies vinden vooral vaak plaats wanneer reizigers worden aangesproken op het niet naleven van de mondkapjesplicht.

Ook tussen reizigers onderling vinden geregeld discussies plaats over het wel of niet dragen van een mondkapje en het houden van voldoende afstand. Bijna driekwart van de ondervraagde conducteurs geeft aan dat reizigers er vaak geen begrip voor hebben dat er niet altijd afstand kan worden gehouden.

Een woordvoerder van de NS erkent dat reizigers vaker agressief worden naarmate de maatregelen langer duren. Voor een deel komt dat volgens het bedrijf door het handhaven van de maatregelen. “Dat kan inderdaad wel eens voor confrontaties zorgen”, aldus de woordvoerder. Eerder dit jaar meldde de NS dat het aantal incidenten met agressie tegen het personeel in 2020 licht was gedaald. Dat stond echter niet in verhouding met de daling van het aantal reizigers vanwege de coronapandemie.

Slechts een kwart van de conducteurs zegt bij hun werkgever melding te hebben gedaan van agressief gedrag. “Opvallend”, zegt CNV-bestuurder Ike Wiersinga tegen NU.nl, “want uit de peiling blijkt dat er veel meer incidenten zijn. Die worden dus niet gemeld en blijven onder de radar.”