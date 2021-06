Drie aanhoudingen in verband met overlijden baby in Heerlen

In het onderzoek naar het overlijden van een vier maanden oude baby zijn dinsdagochtend in Limburg drie mensen aangehouden. Het zijn de vader en de moeder, beiden uit Heerlen, en de grootmoeder uit Nieuwstadt.

De Heerlense baby werd eind april in het ziekenhuis binnengebracht met zwaar letsel. Na drie weken is het jongetje op 20 mei in het ziekenhuis in Maastricht overleden als gevolg daarvan. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe het letsel is veroorzaakt.

In de woning van het verdachte ouderpaar in Heerlen wordt onderzoek gedaan. Hoe lang dat gaat duren is niet duidelijk.

De verdachten zitten in beperking. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.