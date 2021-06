‘Een vijfde commerciële teststraten verwerkt afval nog niet goed’

Bij een vijfde van de commerciële coronatestlocaties wordt mogelijk besmettelijk afval nog niet goed gescheiden van het gewone bedrijfsafval. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook het verpakken en vervoeren van afgenomen monsters gaat nog niet overal goed. Bij zes commerciële testlocaties en twee testlocaties van de GGD gaat dat nog niet volgens de regels.

De ILT hield 61 inspecties in het hele land, in april en mei, waarvan vier bij GGD-locaties, vijftig bij commerciële testlocaties en zeven bij commerciële testlocaties waar het eerder nog niet goed ging. Alle GGD-testlocaties die werden bezocht, scheiden mogelijk besmettelijk afval en gewoon bedrijfsafval inmiddels op de juiste manier. Dat was in december vorig jaar nog niet het geval. Toen voldeed 46 procent van de GGD-testlocaties nog niet aan de eisen. In januari was dat 13 procent.

Van de commerciële testlocaties scheidde 64 procent het afval in december nog niet op de juiste manier. Hoewel dat inmiddels is teruggebracht tot 21 procent, blijft de inspectie “het vervoer van afval en testmateriaal in de gaten houden”. Als er fouten worden gemaakt, neemt de inspectie direct maatregelen. Zo werd het transport van afval en testmateriaal achttien keer tegengehouden en mocht het pas verder als het probleem was opgelost.

Coronatestmateriaal is officieel ziekenhuisafval, aldus een woordvoerder van de ILT. Dat moet volgens de wet gescheiden van normaal afval worden verwerkt. “Anders kunnen mensen die afval verwerken, denk bijvoorbeeld aan mensen die aan een lopende band afval scheiden, mogelijk besmet raken.”

Tot dusver werd op geen enkele locatie nog een boete uitgedeeld. Dat gebeurt alleen als een locatie bij herhaaldelijke inspecties in overtreding blijft gaan. In januari en tijdens de laatste ronde bezocht de inspectie meerdere testlocaties voor een tweede keer, omdat de boel er eerder niet op orde was. “Al die locaties voldeden bij het herhaalbezoek wel aan de regels”, aldus de woordvoerder.