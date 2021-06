Sinds haar carrière switch in 2014 wordt kunstenaar Wendy Buiter door tienduizenden mensen gevolgd op Instagram. Ze schildert portretten van vrouwen en laat zich inspireren door visagie, de catwalk en beelden uit modecampagnes, zoals Chanel. Ze maakt op hedendaagse esthetiek geïnspireerde schilderijen en heeft daarin een eigen herkenbare stijl ontwikkeld. Vanwege haar succes schreef ze het boek ‘Becoming a succesful selling artist’, nadat ze steeds vaker de vraag kreeg hoe ze het allemaal doet.

Voordat ze als kunstenaar begon, had ze een eigen uitzendbureau in de cosmetica branche. “Het werd steeds groter, waardoor ik alleen maar op kantoor zat. Ik miste de creativiteit. Ik heb me laten uitkopen en dat beetje geld heb ik gebruikt om te investeren in een nieuwe carrière.” Wendy werkt fulltime als kunstenaar en leeft van haar internationaal verkochte werk.

“Het was best aanpoten”

Ze ging fulltime schilderen en cursussen volgen, om erachter te komen wat haar unieke stijl is. En dat was best een struggle. “Ik ben alleenstaande moeder, heb twee kinderen. Het was best aanpoten. Binnen drie jaar liep het al goed. Mijn vrienden hebben mij gelukkig ondersteund. Als ik terugkijk naar mijn werk van zeven jaar geleden denk ik: wat foei lelijk. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat wil kopen. Maar gaandeweg ging ik steeds meer verkopen. Ik maak nu zeven nieuwe werken per maand vanuit mijn studio aan huis in Rotterdam. Dat is wel zo handig met de kinderen. Daarnaast zijn er ook mensen die een limited edition willen. Dit zijn prints van een bestaand werk, die ik dan weer beschilder.”

Als visagiste vond ze het al heel leuk om een mooi beeld te creëren. “Vrouwen kun je behangen met sieraden, wimpers, bloemen; het is mijn passie om een esthetisch aantrekkelijk beeld te maken.” Momenteel is ze bezig met een nieuw project waarbij ze portretten maakt van jonge vrouwen, allen bijgestaan door de United Nations, die heel prominent en toegewijd bezig zijn om de wereld een stukje beter te maken. “Die zijn op een heel andere manier bezig met het leven en zetten zichzelf niet neer als fashion icoon. Ik wil met mijn portretten een hele andere kant van ze belichten.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik heb een dochter die ik naar school moet brengen en een zoon van elf, die sinds kort in een instelling voor gehandicapte kinderen woont. En ik sta op om aan het werk te gaan. Ik heb een volle agenda en dat geeft me veel energie. Het schilderen vind ik heel fijn, soms sta ik in mijn pyjama te schilderen. Mensen zijn vaak aangenaam verrast door mijn werk, ze herkennen vaak iets van zichzelf of een ander erin.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Heel veel houdt mij bezig. Ik heb net een project voor Nidum, afgerond, dat betekent nest in het Latijn. Ik heb voor het bedrijf Keizer & Co een serie werken gemaakt in het teken van nesten, dus oorbellen met een gouden nest, vogels en eieren. Er komt binnenkort een nieuw pand, een experience center met creatieve organisaties op het gebied van interieur, design en kunst, en mijn werk komt daar te hangen. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien. En daarna ga ik weer verder met mijn nieuwe project, portraits of change.”

Hoe zorg je goed voor jezelf?

“Ik houd van zwemmen, naar de sportschool gaan, en dan ook even in de sauna en dan erna lekker lunchen. Verder wandel ik veel in Rotterdam, waar ik woon. En ik luister naar audio boeken over het bedenken van je doelen en hoe je mindset werkt.”

Wat deed je als kind graag?

“Na school ging ik vaak naar mijn opa en oma, ik mocht dan op de achterkant van oud papier tekenen. Ik maakte stripverhalen en tekende poppetjes. Ik was toen al bezig met meisjes en prinsessenjurken. Dat was echt mijn ding en heb ik altijd gedaan, totdat ik professioneel kunstenaar werd. Dat heb ik eigenlijk altijd gewild.”

Wat doe je elke ochtend als vast ritueel?

“Douchen en mezelf klaarmaken. Ik eet altijd havermout met kokosmelk, en ik check eerst mijn mails voordat ik ga schilderen. Ik wil alle belangrijke administratieve dingen gedaan hebben, zodat ik vanaf tien uur nieuwe dingen kan maken. Hoe verder de dag vordert, hoe makkelijker het schilderen wordt. In de avond gaat het nog beter, dan hoef ik verder niet zoveel.”

Waarvoor bellen mensen jou op?

“Ik heb +79K volgers op Instagram, dus daar krijg ik soms vragen over. Bijvoorbeeld, hoe doe je dat? Vrienden die ondernemer zijn vragen soms hoe ze hun account kunnen laten groeien. Het is voor mij een goed medium gebleken om mijn portretten te laten zien. Toen ik net begon, in 2014, postte ik mijn schetsen op Instagram omdat ik benieuwd was naar de reacties. Nu, zeven jaar verder, krijg ik vaak de vraag, of een werk al af is en wanneer het besteld kan worden. Met veel volgers heb ik een jarenlange band met veel dm’s (direct messages) over en weer.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik veerkrachtig ben. Tuurlijk heb ik weleens mindere momenten, maar ik ga nooit bij de pakken neerzitten. Ik vind altijd een manier om negatieve dingen te verwerken en naar de lange termijn te kijken. Mijn zoontje is ernstig gehandicapt, die periodes in het ziekenhuis heeft gelegen. Dan zit ik er echt doorheen, maar mijn werk geeft mij dan positieve energie. Ik heb een soort leeuwinnen modus waardoor ik er niet aan onder doorga. Mijn werk loopt door en vaak weten mensen niet dat ik al een week in het ziekenhuis zit.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik luister naar Allen Watts of Neville Goddard. Neville is overleden, maar hij heeft prachtige boeken geschreven en er zijn audio recordings van hem. Wat ik van hem leer, is dat de situatie waarin je zit, voortkomt vanuit een eigen perspectief. Het is dus maar net hoe je iets waarneemt. Dat geeft mij energie en inspiratie. Als je denkt vanuit een probleem, kom je nooit tot een oplossing. Het gaat dus om je mindset en hoe je naar dingen kijkt.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en wat zou je tegen alle aanwezigen willen zeggen?

“Dat wordt dan een veganistische maaltijd, ik eet al heel lang veganistisch. Ik wil een Michelin sterren maaltijd, van een sjiek restaurant. Al mijn close friends zou ik dan uitnodigen. Ik zou dan willen zeggen dat het leven hartstikke mooi is en ik zou stilstaan bij alles wat ik heb kunnen doen. Ik zou het wel jammer vinden als vandaag mijn laatste dag zou zijn, maar ik heb wel een mooi leven gehad. Ik heb gedaan wat ik wilde doen en heb het eigen heft in handen genomen.”

Is er nog iets wat je wil vertellen?

“Er zijn veel mensen die een kunstenaar willen zijn, maar het niet zijn. Hoe doe je dat dan? Hierover kan je lezen in mijn boek. Ik was eerst ook niet bekend. Het gaat echt om een stukje marketing en sales, niet zo zeer over de techniek van het schilderen zelf, maar des te meer over de juiste mindset.”