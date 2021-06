Kabinet hoopt dat scholen door kunnen met Google, ondanks kritiek

Ondanks een snoeihard rapport van privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens, hoopt het kabinet dat scholen volgend jaar gewoon kunnen blijven werken met diensten van Google. Het bedrijf zelf zegt namelijk dat het de tekortkomingen met het verwerken van persoonlijke gegevens op korte termijn kan oplossen.

Dat melden ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (beiden Onderwijs) aan de Tweede Kamer. Er heersen al langer zorgen over het gebruik van Google door scholen. Daarom is toezichthouder AP gevraagd om een advies uit te brengen. Volgens de AP voldoet Google niet aan de privacywetgeving, mede door de onduidelijkheid rond de verwerking van gegevens van leerlingen en studenten in de systemen.

“Dat vinden wij niet acceptabel”, schrijven de bewindspersonen aan de Tweede Kamer. Google liet maandag al weten te hopen op een snelle oplossing voor de problemen. Daarmee zal het bedrijf ook aan de privacywet (AVG) voldoen, verwacht het kabinet. De ministers gaan er vanuit dat dit “voor de start van het schooljaar” is opgelost. Intussen kijken de IT-koepels voor het onderwijs “wat de gevolgen zijn wanneer Google de tekortkomingen niet tijdig heeft opgelost”.