Kamer: voor 1 september helderheid over basismaatregelen corona

De Tweede Kamer wil voor 1 september weten welke basismaatregelen nog nodig zouden zijn als de coronacrisis in de volgende fase komt. Die zogeheten endemische periode treedt in als het virus wel rondwaart – zoals andere infectieziekten – maar het risico om er ernstig ziek van te worden of eraan te overlijden veel kleiner is dan nu nog het geval is. De hele Kamer steunde een motie van SGP en D66 die het kabinet oproept deze zomer helderheid te geven, zodat ze er snel over kan debatteren.

Het gaat onder meer om het dragen van mondkapjes, 1,5 meter afstand houden en het veelvuldig testen om de ziekte op te sporen. Het kabinet moet daarover advies aanvragen van ethici en andere deskundigen, vindt de Kamer. Eerder zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge dat hij verwacht dat voor september iedere volwassene die dat wil volledig kan zijn gevaccineerd tegen corona. Hij gaf toen ook aan dat er tegen die tijd perspectief kan zijn om basismaatregelen af te schaffen.

Verder wil de Kamer dat het kabinet samen met het Veiligheidsberaad bekijkt of op terrassen honderd bezoekers kunnen worden toegestaan, in plaats van de huidige vijftig. De Kamer wijst erop dat nu bij horeca-ondernemingen wel is toegestaan dat zij op terrassen én binnen afzonderlijk vijftig stoelen mogen hebben, dus samen honderd. Wat de Kamer betreft, wordt de capaciteit op terrassen snel uitgebreid naar honderd, juist omdat in de buitenlucht minder kans is om het virus over te dragen.

Ook moeten er mobiele prikbussen worden ingezet in wijken waar mensen minder bereid zijn om zich te laten vaccineren. Het gaat vaak om buurten waar mensen niet goed Nederlands beheersen. Met de prikbussen kan er gerichte voorlichting worden gegeven en is de drempel lager om een prik te halen, vindt de Kamer. Ook zouden mensen zonder afspraak bij een priklocatie een vaccin moeten kunnen halen, nadat alle leeftijden al de kans hebben gekregen voor een inenting.