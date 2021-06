“Mensen denken vaak dat ondernemers veel vrije tijd hebben”

Het afgelopen jaar is voor veel ondernemers in Nederland een uitdagend jaar geweest. De MKB is hard getroffen door de overheidsmaatregelen, terwijl ze het kloppend hart van de economie zijn. Nederland telt 1,9 miljoen MKB’ers die werk bieden aan 7 miljoen mensen. Wie zijn deze MKB’ers? In de nieuwe rubriek Ondernemend Nederland neemt Nieuws.nl een kijkje in de keuken van MKB’ers. Deze week: Manon Hofstra van The Dare Company.

Na jaren voor een baas gewerkt te hebben, besloot Manon 15 jaar geleden vanuit haar passie voor design, websites en online marketing voor zichzelf te starten. Na twee jaar zat ze al met vier mensen bij haar thuis en inmiddels bemant ze een kantoorpand in Rotterdam met 18 medewerkers. De groei ging heel organisch, aldus Manon, die niet gestart is met het idee om heel groot te worden of om mensen aan te nemen. “Het gebeurde gewoon. Ik ben snel verveelt, toe aan nieuwe uitdagingen en vind het fijn om mensen om mij heen te hebben.”

“Als ik mensen aanneem, is dat iemand die ergens beter in is dan ik”

Met haar bedrijf The Dare Company verzorgt ze de design, branding, logo’s, websites, webshops, applicaties en online marketing voor bedrijven. “Ik stuur voornamelijk aan. Toen ik startte had ik dat niet bedacht, maar ik vind dat het leukste wat er is. Ik ben bezig om de organisatie naar een hoger niveau te brengen, zodat we telkens weer een stapje verder komen. Ik ben altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging. Als ik mensen aanneem, is dat iemand die ergens beter in is dan ik. Het moet een aanvulling op het team zijn. Dat team bestaat inmiddels uit 18 specialisten verdeeld over 3 disciplines. Stuk voor stuk allemaal toppers!”

Waarom ben je gaan ondernemen?

“Bij mijn laatste werkgever had ik veel ideeën en plannen om het bedrijf te laten groeien, maar daar werd niet veel mee gedaan. Ik dacht: het kan veel beter. Ik was ook wel klaar met de oude bureau mentaliteit en de daarbij behorende wurgcontracten. Ook het huis-aan-huis flyeren was allang niet meer van die tijd. Het was de tijd van een nieuwe wereld, die steeds meer online ging. Die slag naar online maakten ze niet, terwijl ik daar veel kansen in zag. Ik was een pionier op het gebied van online marketing.”

Wat betekent ondernemen voor jou?

“Een stukje vrijheid. Ik kan zelf dingen bedenken en mijn eigen weg gaan. Waar zie ik kansen en hoe kan ik daarop inspringen? We zijn een klein bureau, dus we kunnen snel schakelen. Als ik naar rechts wil, gaan we morgen naar rechts. En dan moet je vrijheid vooral niet verwarren met vrije tijd. Mensen denken vaak dat ondernemers veel vrije tijd hebben, omdat je je eigen tijd kan indelen. Ik ben nu veel meer aan het werk. Het voelt als vrijheid, omdat ik het heerlijk vind om te werken en zelf te bepalen wat ik doe.”

Wat is je grootste zorg als ondernemer?

“De verantwoordelijkheid voor mijn medewerkers. En dat is soms best heftig. Ik kan daar inmiddels goed mee dealen, maar zeker met zo’n coronacrisis was dat best spannend. Kan je wel alle salarissen betalen? Ik lig daar niet wakker van, dat is wel prettig. Ik heb mijn organisatie goed ingericht en heb geen schulden. Tijdens de crisis heb ik me wel zorgen gemaakt. Ik heb in het voorjaar iedereen naar huis gestuurd. Ik zat in mijn eentje op kantoor en zag elke dag die lege bureaus als ik binnenkwam. Dat heeft me wel heel treurig gemaakt. Mijn omzet is gedaald het afgelopen jaar en bij veel van onze klanten werd de stekker eruit getrokken. Dit jaar trekt het gelukkig weer aan, veel klanten komen terug en kunnen verder. Ook nieuwe klanten weten ons goed te vinden. Wel maak ik me zorgen dat we ons nog niet realiseren dat het met veel bedrijven heel slecht gaat en dat er nog veel faillissementen gaan komen. Corona heeft het bedrijfsleven behoorlijk geraakt en is nog niet uitgespeeld.”

Wat heb je geleerd van het corona jaar?

“Dat sociale contacten heel belangrijk zijn. Dat heb ik zelf ook heel erg gemist. Mijn medewerkers zijn opgelucht dat ze weer op kantoor mogen werken. Ze vroegen me soms: ik kan niet thuiswerken, mag ik weer komen? Mensen hebben dat sociale contact nodig, dat praatje. Ook gaat het werk veel efficiënter. Wij vormen hier vaak een team van een designer, een developer en een marketeer. Samen overleggen gaat fysiek toch sneller dan online.”

Wat is de grootste misvatting over ondernemers?

“Dat ondernemers veel vrijheid hebben, wat dus niet zo is. Het is heel hard werken. Ik vind dat heel leuk en klaag er niet over. Ik zou ook niet willen stoppen met werken. Ik haal mijn voldoening uit mijn werk.”

Stel, je gaat de politiek in. Wat zou je als eerste veranderen?

“Hell no, dat ik de politiek in ga. Dat is veel te traag voor mij, ik zou helemaal gek worden. Dat maandenlang vergaderen. Ik zou alle ambtenaren vervangen door ondernemers. Dan worden beslissingen waarschijnlijk sneller genomen.”

Als je een lesreeks over ondernemen op scholen zou mogen geven, waar zou de eerste les over gaan?

“Jongeren moeten inzien wat het inhoudt om te ondernemen en kijken of ze die verantwoordelijkheid wel aankunnen. Ze zien de vrijheid, maar het is belangrijk dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Ondernemen is ook belasting betalen en ander verplichtingen die weleens vergeten worden. Er komt veel meer bij kijken dan het verkopen van een product of dienst. Neem je de verantwoordelijkheid en kom je je bed uit om dingen aan te pakken of denk je dat alles komt aanwaaien? Uiteraard volgt daarna een eerste les marketing.”

Wat is de grootste uitdaging voor jou in het ondernemerschap?

“Op dit moment is dat dealen met COVID en ervoor zorgen dat we weer wat vet op de botten krijgen. Ik moet er nu harder aan trekken, ervoor zorgen dat we nieuwe klanten krijgen. De laatste maanden lukt dat gelukkig weer. Daarnaast heb ik nog een ander bedrijf, Dare Events, waarmee ik beurzen en evenementen organiseer. Ik ben dat samen met mijn compagnon vlak voor de crisis gestart. We hadden vijf beurzen op de planning staan in 2020, die zijn allemaal gecanceld. De eerste beurs, Mosselen aan de Maas, zal nu in september van dit jaar gaan plaatsvinden.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn doorzettingsvermogen. Ik heb altijd de kracht om weer door te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Ook het afgelopen jaar heb ik me er toch doorheen geslagen en er het beste van gemaakt. Dat kan ik wel waarderen aan mezelf. Samen met mijn team heb ik het wel gered.”

Waarom werken jouw medewerkers graag bij jou?

“Wij vormen bij The Dare Company echt een hecht team, leuke mensen die allemaal goed met elkaar overweg kunnen. We hebben veel lol, naast dat er hard gewerkt wordt. Mensen krijgen ook veel vrijheid bij mij, bijvoorbeeld door flexibele werktijden. Ze komen zelf met ideeën en initiatieven, waar we ook daadwerkelijk iets mee doen. Ook krijgen ze de verantwoordelijkheid, ze mogen fouten maken, daar leren we allemaal van.”