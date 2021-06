Risiconiveaus corona verlaagd, zes regio’s nu zorgelijk

Nu het aantal coronagevallen blijft dalen, is het risiconiveau in de meeste veiligheidsregio’s verlaagd. Zes regio’s zitten vanaf dinsdag in de categorie Zorgelijk, het een na laagste niveau. Elf regio’s hebben de status Ernstig. In acht regio’s is de situatie Zeer Ernstig, het hoogste niveau. Geen enkele regio zit op het laagste niveau, Waakzaam.

Voor het bepalen van de risiconiveaus is gekeken naar de cijfers tussen 31 mei en 6 juni. Bij de laatste update hadden 23 van de 25 regio’s het niveau Zeer Ernstig en twee Ernstig.

Groningen, Drenthe, IJsselland, Kennemerland en Zuid Limburg zijn van Zeer Ernstig naar Zorgelijk gegaan, dus twee stappen omlaag. Gooi en Vechtstreek heeft nu ook het niveau Zorgelijk, maar die regio stond op Ernstig.

In elf regio’s ging de situatie van Zeer Ernstig naar Ernstig, dus van stap 4 naar stap 3. Dit zijn Friesland, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, Utrecht, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord, Hollands Midden, Zeeland, Midden- en West-Brabant en Limburg-Noord. Sommige regio’s stonden al sinds oktober op het hoogste alarmniveau.

Zaanstreek-Waterland is de enige regio waar het risiconiveau is aangescherpt. Volgens het coronadashboard van de overheid geldt daar nu Zeer Ernstig, terwijl dit juist Ernstig was. Het aantal positieve tests daalt weliswaar, maar het aantal ziekenhuisopnames is er gestegen, en dat gaf de doorslag, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Zeven regio’s zijn op het hoogste niveau blijven staan. Dat zijn Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Gelderland-Midden, Twente, Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.