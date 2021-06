Utrecht geeft voorlopig vergunning voor ontwikkeling Zandpad

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders heeft een voorlopige vergunning afgegeven voor de herontwikkeling van het prostitutiegebied aan het Zandpad. De partij die de vergunning heeft gekregen zal het plan nu verder gaan uitwerken. In 2022 besluit het college of de partij ook een definitieve vergunning krijgt.

Bij het ‘Nieuwe Zandpad’ moeten 96 werkruimten komen voor sekswerkers met de mogelijkheid om uit te breiden naar 128. De prostitutieramen moeten veel toezicht krijgen en in de omgeving moet een kantoor komen voor gemeentehandhavers. Het plan schrijft ook een plek voor waar sekswerkers dienst- en hulpverlening kunnen krijgen, evenals een vertrouwenspersoon.

De gemeente knapt de omgeving van de ramen op en verlegt onder meer fiets- en looppaden. Om te zorgen dat omwonenden en voorbijgangers niet recht op de ramen kijken, zorgt de gemeente voor bomen en hagen.

Raamprostitutie is sinds 2013 niet meer mogelijk in Utrecht. Toen trok de gemeente alle vergunningen in wegens verdenkingen van mensenhandel en geweld. Sindsdien werkt Utrecht aan een prettiger en veiliger omgeving voor sekswerkers en omwonenden.

In 2017 werd de bouw van 162 nieuwe prostitutieramen nog afgebroken. Uit onderzoek was gebleken dat de toenmalig investeerder een “ernstige mate van gevaar” op strafbare feiten in het geplande vastgoed met zich meebracht.