Verdachte aangehouden na mishandeling boa in Alblasserdam

Een 22-jarige buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) uit Leerdam is maandagavond in Alblasserdam, een plaats in de provincie Zuid-Holland, gewond geraakt. Dat gebeurde nadat hij een man had aangesproken bij recreatiegebied Lammetjeswiel. Agenten hebben een man (27) uit Alblasserdam aangehouden voor mishandeling.

De handhaver werd op zijn kaak geslagen en tegen zijn borst geduwd nadat hij een man aansprak op het drinken van alcohol. Dat is verboden op het Lammetjeswiel. De boa was samen met een collega. Ze schakelden de politie in omdat de man de alcohol niet wilde weggooien. De verdachte werd tijdens het wachten agressief.

Na de mishandeling liep de man weg, maar hij is kort na het incident aangehouden door de politie. De boa is ter controle naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gebracht. Hij doet aangifte van mishandeling.