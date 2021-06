Vorige week recordaantal coronaprikken: ruim 1,2 miljoen

Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders zijn vorige week gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne in januari. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil het aantal prikken de komende tijd verder opvoeren. Deze week worden naar verwachting bijna 1,5 miljoen mensen ingeënt.

Vorige week meldde het RIVM bijna 900.000 prikken in de zeven dagen ervoor, maar dat cijfer was vertekend omdat nog niet alle vaccinaties uit die week waren geregistreerd. Het RIVM komt nu uit op ongeveer een miljoen prikken in die week, vergelijkbaar met de week daar weer voor.

In totaal zijn nu bijna 11 miljoen prikken gezet. Bijna 7,4 miljoen mensen hebben een eerste prik gehad en ruim 3,4 miljoen ook de tweede prik.

De opkomst is het grootst onder zeventigers en tachtigers. Meer dan 90 procent van hen heeft op zijn minst één prik gekregen.

In vrijwel elke gemeente in het land ligt de vaccinatiegraad onder 65-plussers boven de 85 procent. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft 75 tot 84 procent van de mensen uit deze leeftijdsgroep een prik gehad. Dat geldt ook voor overwegend reformatorische gemeenten als Tholen, Zwartewaterland, Nunspeet, Barneveld en Hardinxveld-Giessendam. In Reimerswaal en Staphorst heeft ongeveer 60 procent van de ouderen de coronaprik gehaald. De opkomst is het laagst op Urk, waar ongeveer de helft van de mensen van boven de 65 is gevaccineerd.

Nederland heeft in de afgelopen week ook een recordaantal vaccindoses gekregen. Van maandag 31 mei tot en met zondag 6 juni leverden de fabrikanten 1,85 miljoen doses, bijna evenveel als in de twee voorgaande weken bij elkaar. Zo ontving het RIVM voor het eerst meer dan een miljoen doses van Pfizer en BioNTech. AstraZeneca leverde bijna 560.000 doses, meer dan twee keer zo veel als in de vier voorgaande weken bij elkaar opgeteld. Janssen bracht 156.000 doses naar het distributiecentrum in Oss en van Moderna kwamen ruim 115.000 doses.

Het record wordt later deze maand mogelijk verbroken. In de komende twee weken verwacht het RIVM ruim 1,2 miljoen doses, gevolgd door zo’n 2,2 miljoen doses in de week van 21 tot en met 27 juni. AstraZeneca denkt dat het in die week ruim een miljoen vaccindoses naar Nederland kan brengen.

In totaal heeft Nederland nu 13,5 miljoen vaccindoses ontvangen. Begin juli zullen er bijna 20 miljoen doses zijn binnengekomen, schat het RIVM.