Broertjes stopt in 2022 als burgemeester Hilversum

Pieter Broertjes zwaait in het voorjaar van 2022 af als burgemeester van Hilversum. Broertjes neemt afscheid omdat hij dan zeventig jaar wordt, meldt de gemeente. In de wet is bepaald dat dit de maximumleeftijd van een burgemeester is. Donderdag begint de zoektocht naar zijn vervanger.

Broertjes vertrekt “met pijn in het hart”. “Maar ik heb geen keuze: het is wettelijk bepaald dat een burgemeester niet ouder dan zeventig jaar mag zijn.” Op dit moment wordt Broertjes tijdelijk vervangen door Charlie Aptroot, omdat hij medio april een hersenontsteking kreeg. Als hij in september hersteld is, pakt hij zijn werkzaamheden weer op. “Vanaf dat moment ben ik weer volop in charge. Daar kijk ik enorm naar uit”, aldus Broertjes.

Al ruim voordat hij ziek werd, besprak Broertjes zijn aftreden met de fractievoorzitters van de grootste partijen in de mediastad: Hart voor Hilversum, VVD en D66. “Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat de lokale gemeenteraadsverkiezingen van 2022 het meest natuurlijke moment van aftreden is. Hierdoor is het niet alleen een nieuwe start voor de gemeenteraad en het college, maar ook voor de aantredende burgemeester.”

In juli 2011 werd Broertjes benoemd tot burgemeester van Hilversum. Eerder was hij hoofdredacteur van de Volkskrant.”Volgende maand is dat precies tien jaar geleden. Een prachtige mijlpaal waar ik bijzonder trots op ben. Het is een feest om deze stad te dienen.” De burgemeester verheugt zich erop tot zijn vertrek hard te werken. “Ik wil een stad achterlaten waar ik trots op kan zijn!”

Aan de benoeming van een burgemeester gaat een uitgebreide procedure vooraf. Dit gebeurt onder leiding van de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk. De gemeenteraad stelt onder andere het profiel van de burgemeester op en een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad krijgt inzage in alle sollicitaties. Deze commissie doet vervolgens een voordracht aan de raad, die een kandidaat voor benoeming voordraagt. Burgemeesters worden benoemd voor een periode van zes jaar.