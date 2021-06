Dijsselbloem pleit voor overheid die leert van haar fouten

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), pleit in het jaarverslag van de OVV voor een nieuwe bestuurscultuur waarin bewindspersonen bereid zijn lessen te trekken na gemaakte fouten.

“Voorkomen moet worden dat bij de instanties die als de macht worden gezien, risicomijdend gedrag ontstaat en de bereidheid om open te zijn over fouten en ervan te leren razendsnel verdwijnt. Dat risico ligt op de loer”, schrijft de oud-minister van Financiën in het jaarverslag. “Laat de ‘nieuwe bestuurscultuur’ in ieder geval een lerende cultuur worden, waarin openheid wordt gestimuleerd en beloond.”

“Onafhankelijk onderzoek is niet gericht op tegenmacht, maar is wel gebouwd op tegenspraak”, reageert de oud-minister van Financiën op een actueel thema op het Binnenhof over macht en tegenmacht.

De Onderzoeksraad doet na ongelukken onderzoek naar de achterliggende oorzaak om ervan te leren en de kans op herhaling te verkleinen. Vaak zijn de aanbevelingen gericht aan bewindspersonen, maar de OVV brengt ook adviezen uit aan overige overheden of aan organisaties of bedrijven. “Wij willen vanuit onze onafhankelijke positie een constructieve kracht zijn die bijdraagt aan inzicht en verbetering.”

Momenteel is de Onderzoeksraad bezig met een onderzoek naar de aanpak van de coronapandemie. Dat richt zich op het trekken van lessen voor een toekomstige gezondheidscrisis. De OVV streeft ernaar het eerste deelrapport daarover dit jaar af te ronden. Dit rapport gaat over de voorbereiding op een pandemie en de eerste coronagolf. De tweede fase van het onderzoek gaat over de tweede golf die na de zomer van 2020 zichtbaar werd, lopende tot april dit jaar.