Eis acht jaar cel en tbs voor doodsteken vriendin Utrecht

Bij de rechtbank in Utrecht heeft het Openbaar Ministerie acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 25-jarige man die op 10 november vorig jaar zijn eveneens 25-jarige vriendin zou hebben doodgestoken. De man had gedronken en verschillende soorten drugs gebruikt. Een ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer zou zijn ontaard in de steekpartij.

Het geweld deed zich voor in de woning van het slachtoffer aan de Jan Wolkerssingel in Utrecht. De verdachte, Ilias A., was daar op bezoek. De Utrechter kende de vrouw al jaren. Sinds enige tijd hadden de twee een relatie. Die avond waren nog twee mensen in de woning aanwezig. Zij vertrokken toen de ruzie ontstond.

De verdachte heeft verklaard dat hij op zeker moment een mes uit de keuken heeft gepakt en dat dit “opeens” in het lichaam van de vrouw zou hebben gezeten. Het slachtoffer is eenmaal gestoken en daarbij dodelijk in het hart geraakt.

Het OM neemt het A. kwalijk dat hij geen volledige opening van zaken over de gebeurtenissen heeft willen geven. Dat maakt het voor de nabestaanden nog zwaarder, aldus het OM, dat doodslag bewezen acht. Van een vooropgezet plan de vrouw te doden (moord) is niet gebleken.

Psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat A. kampt met diverse psychische stoornissen en verslavingsproblematiek. Hij kan slecht omgaan met ingewikkelde situaties en het gebruik van drank en drugs vergroot de kans op conflicten en agressie. Volgens het OM kon de ruzie daardoor escaleren in het dodelijke geweld. De tbs-maatregel acht justitie noodzakelijk omdat het gevaar voor herhaling groot wordt geacht. De officier van justitie benadrukte dat er geen verband is tussen de dood van de vrouw en het feit dat zij een transgender persoon was en eerder als man door het leven ging.

De rechtbank doet uitspraak op 23 juni.