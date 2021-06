Ledenaantal motorclubs groeit niet meer maar ze blijven actief

Het aantal leden van motorclubs groeit niet meer, maar ze blijven wel actief. Dat meldt de politie op basis van een rapport van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum dat gaat over 2020. Handhaving door de politie maakt het motorclubs steeds moeilijker hun criminele activiteiten voort te zetten, stelt het onderzoek.

Motorclubs in Nederland telden volgens de politie vorig jaar in totaal 1850 leden. In 2019 waren dat er nog 1950. De politie is voorzichtig in het spreken van een daling in het ledenaantal omdat in de cijfers niet is meegenomen dat er mogelijk leden onder de radar van de politie blijven. Satudarah bleef met bijna 650 leden in 2020 de grootste motorclub.

Door de handhaving zijn motorclubs minder zichtbaar in het straatbeeld, aldus de politie. Toch vormen clubs als Hells Angels en No Surrender nog altijd een specifieke subcultuur binnen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, zegt de politie. Clubs breiden uit naar het buitenland en verboden clubs versplinteren en gaan verder in nieuwe groepen.

De politie werkt samen met onder meer de Belastingdienst en de gemeenten om criminele motorbendes aan te pakken. Strenge handhaving van bijvoorbeeld verkeersregels bij evenementen is daar onderdeel van. Ook hebben burgemeesters vorig jaar zeven clublocaties gesloten en zeven nieuwe locaties geweerd. Dat staat de clubs alleen niet in de weg zich op nieuwe plekken te vestigen, aldus het rapport.

Motorclubs Satudarah, Hells Angels, No Surrender en Caloh Wagoh zijn verboden in Nederland. Het OM ziet de clubs als criminele broeinesten en daarmee als een gevaar voor de openbare orde.