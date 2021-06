Lucie Schaefer: “Vrouwen zijn helemaal idolaat over de gebreide borsten”

Twaalf jaar geleden kreeg Lucie Schaefer borstkanker, waardoor ze haar rechterborst mist. Net als veel andere vrouwen kreeg ze een siliconenprothese. Best zwaar en zweterig, en ze kreeg er een deukje van bij haar schouder. Totdat ze hoorde over de handgemaakte gebreide en gehaakte borstprotheses, ook wel gebreide tieten genaamd; een initiatief uit Amerika (Knitted Knockers), dat overgewaaid is naar de rest van de wereld. Een stuk zachter, liever en gratis, en inmiddels ook in Nederland én Duitsland verkrijgbaar.

Lucie is Nederlandse, en woont samen met haar man in Duitsland. Ze heeft een boek geschreven over haar ervaring met kanker, ‘HELP, ik heb kanker wat nu’, wat vlak voor de coronacrisis uitkwam in het Duits. “Ik gaf toen lezingen aan kanker zelfhulpgroepen en tijdens een van die bijeenkomsten kwam er een vrouw van 83 naar me toe. Ze zei dat ze mijn boek had gelezen, waarin ik vertel over gehaakte prothesen. Ze vertelde dat ze last heeft van haar siliconenprothese, zoals pijn in haar nek. Hierdoor moet ze twee keer per week naar de fysio. Ook haar beha bandje doet zeer en ze krijgt lymfe zwellingen in haar arm.”

Via Tricot Tieten in Nederland bestelde Lucie een zak vol met gebreide protheses in alle maten en verschillende huidkleur tinten, die bij haar thuis werd afgeleverd. “Het oude dametje kreeg er als eerste twee. Die was zo blij en had na drie weken nergens meer last van. Ze hoeft niet meer naar de fysiotherapeut. Toen wist ik: dit werkt. Bij mijn eerstvolgende lezing heb ik de tas meegenomen en verteld dat iedereen er twee mocht meenemen. Nou, alles was weg. Tricot Tieten heeft nog een keer een zak gebracht en toen brak corona uit, dus durfde Lies Coster uit Oldenzaal de grens niet meer over.”

Zeven vrouwen die breien en een wachtlijst

Lucie ging kijken of ze in Duitsland vrijwilligers kon vinden die kunnen breien, zodat ze niet afhankelijk bleef van de Nederlandse zendingen. Ze zorgde voor een interview in een regionale krant waar veel reacties op kwamen. “Er zijn inmiddels zeven vrouwen die breien, en een wachtlijst. Ik heb een flyer gemaakt, heb gezorgd dat er nog een artikel kwam in februari dit jaar en toen ging het lopen.” Er volgden nog een aantal interviews en onlangs was Lucie op de Duitse televisie. “Zo krijg je reclame. Ik bel ziekenhuizen en gynaecologische praktijken. Het bereik wordt steeds groter. Iedereen die ik benader, geeft aan dat ze niet weten dat deze protheses er zijn.”

Als een vrouw kiest voor een externe prothese in haar beha, draagt ze nog best wat gewicht met zich mee. “Ik heb een A maat, dat weegt 225 gram. Maar er zijn vrouwen die een E of F maat hebben, dat is al snel anderhalve kilo. Dat is loodzwaar. Het geeft veel druk en veel vrouwen transpireren eronder. Dat kan gaan broeien, en hierdoor kan je eczeem of pukkeltjes krijgen. De huid is vaak door bestraling in dat gebied zeer gevoelig. Dat is wel even wat anders dan een honderd procent glanskatoen prothese, die super zacht is. Ze worden gevuld met synthetische watten, wat ook gebruikt wordt voor kussens en pluche dieren. Ik heb onlangs kleine propjes watten ontdekt, een soort bolletjes. Dat is nog luchtiger en die kan je zelf kneden naar de vorm van jouw borst.”

Mannensok in je beha

Veertig procent van de vrouwen geeft aan dat ze de siliconenprotheses niet fijn vinden, maar het lijkt erop dat dit niet algemeen bekend is. “Ik sprak onlangs een vrouw die dertig jaar lang een mannensok in haar beha had gedragen. Dat is toch triest. Je wilt toch wel een beetje vrouw zijn en niet met een mannensok in je beha lopen?” De reacties die Lucie krijgt zijn lovend. “Vrouwen zijn helemaal idolaat over de gebreide borsten en vragen me om er nog meer op te sturen. We vragen alleen een kleine vergoeding voor het materiaal en de verzendkosten. Ik had laatst een vrouw die zo blij was, dat ze me honderd euro stuurde. Voor ons gaat het erom dat we uit de kosten zijn.”

De meeste artsen blijven de siliconenprotheses voorschrijven, aldus Lucie. “Ze willen alleen medische producten voorschrijven. Ik begrijp dat wel, want het is een business. Er wordt verdiend aan de siliconenprotheses. Dit laat zien dat er niet nagedacht wordt over de vrouwen. Waarom zouden we onnodig lijden als dit niet nodig is? Je wordt elke dag als vrouw geconfronteerd met zo’n prothese waar je last van hebt.” En hoe werkt het in de zomer, als het warm is en vrouwen willen zwemmen? “Dan kunnen ze kiezen voor een acrylprothese met synthetische watten erin. Acryl droogt sneller dan katoen.”