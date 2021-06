Ook jongeren met medische risico’s kunnen coronaprik krijgen

Kinderen van 12 jaar en ouder die in een medische risicogroep vallen, worden binnenkort ook gevaccineerd tegen het coronavirus. Het kabinet neemt het advies over dat de Gezondheidsraad woensdag naar buiten bracht.

“We weten dat jongeren met een kwetsbare gezondheid behoorlijk risico lopen op een ernstiger beloop van corona. Voor hen is een vaccinatie niet alleen bescherming tegen de ziekte, maar ook gaat het hier over jongeren die de afgelopen tijd behoorlijk hebben moeten oppassen om niet ziek te worden”, verklaart demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Voor die kinderen kan vaccinatie een weg zijn naar “meer vrijheid, weer kunnen afspreken met vrienden, terug naar school kunnen, misschien een bijbaantje oppakken. Het is heel belangrijk dat we hen in elk geval vaccineren”.

De coronaprik wordt eerst gegeven aan tieners met bijvoorbeeld longziekten, kanker, obesitas of het syndroom van Down. Ook gezonde jongeren die familielid zijn van iemand die zelf niet kan worden gevaccineerd, kunnen een coronaprik krijgen. Zo kunnen ze de naaste beschermen. Dit wordt ringvaccinatie genoemd, omdat deze mensen om een kwetsbare persoon heen staan.

Volgens De Jonge gaat het waarschijnlijk om ongeveer 60.000 tot 100.000 jongeren. Eind juni moeten de eersten een uitnodiging krijgen. De meesten van hen worden door de huisartsen uitgenodigd voor vaccinatie. Voor een deel moet dat nog uitgezocht worden. De vaccinatie heeft geen gevolgen voor de vaccinatiecampagne, “daar gaat niemand iets van merken”.

De kinderen krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Dat is goedgekeurd voor kinderen van 12 jaar en ouder. Andere Europese landen waren eerder al begonnen met het inenten van kinderen met dat middel.

De Gezondheidsraad komt later met een advies over het vaccineren van kinderen zonder medische risico’s. Daarna besluit het kabinet of ook zij kunnen worden inge├źnt.