Ook weer vakantie mogelijk naar Luxemburg, Polen en Tsjechië

Nederlanders kunnen met ingang van donderdag weer op vakantie naar Luxemburg, Polen, Tsjechië, Slowakije en een groot deel van Noorwegen. Het reisadvies voor deze landen gaat dan van oranje naar geel omdat de coronacijfers dalen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dinsdag werd al duidelijk dat ook Duitsland, Italië en Oostenrijk weer code geel krijgen. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen weer zijn toegestaan, dat na terugkeer geen coronatest nodig is en mensen ook niet in quarantaine hoeven. Wel adviseert het ministerie om de situatie tijdens de vakantie goed in de gaten te houden, omdat het reisadvies ook weer kan veranderen naar oranje. Ook kunnen in ‘gele’ landen ook nog coronabeperkingen gelden, die per land of regio kunnen verschillen.

De meeste landen in de wereld staan nog op oranje. De Caribische eilanden Saba en Sint-Eustatius staan als enige op groen. Code geel geldt nu onder meer voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Finland, Malta, Portugal, Griekse eilanden, Ierland en IJsland.