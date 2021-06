Rutte: echte probleem VWS gaat om 590 miljoen, niet om miljarden

Volgens demissionair premier Mark Rutte moet het ministerie van Volksgezondheid vooral uitleg geven over 590 miljoen euro aan uitgaven in de coronacrisis. Het grote probleem gaat niet om de volledige 5,1 miljard euro aan uitgaven waarover de Algemene Rekenkamer heeft gezegd dat de financiële spelregels zijn overtreden. “Dat is nog steeds een enorm bedrag”, geeft Rutte toe over de 590 miljoen, maar hij probeerde het “terug te koken tot de essentie”.

Rutte staat tegenover een uiterst kritische Kamer in een debat over het Rekenkamerrapport dat op verantwoordingsdag uitkwam. Daarin oordeelde de Rekenkamer ongekend hard over het financiële beleid van het kabinet in de coronacrisis. Vooral bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ging het mis. Het financieel beheer over 5,1 miljard euro aan uitgaven “schoot ernstig tekort”. Maar Rutte wil dit bedrag “uitsplitsen”, zegt hij in de Kamer.

Een groot deel van de onrechtmatige uitgaven valt in de toekomst op te lossen, denkt Rutte. Hij doelt op uitgaven die niet volgens de regels zijn gedaan, omdat bijvoorbeeld de Eerste Kamer er niet over is geïnformeerd. Over nog eens bijna 1 miljard is de Tweede Kamer te laat op de hoogte gebracht en voor een half miljard zijn geen bankgaranties aangevraagd. “Dat nemen we allemaal serieus”, bezweert de premier. Maar het is geen geld dat zonder bonnetjes is uitgegeven, benadrukt hij.

Van 590 miljoen euro aan uitgaven in de coronacrisis kunnen de goederen of diensten “niet precies in beeld worden gebracht”. Testen, mondkapjes, ademapparatuur en betalingen aan de GGD. Dat betekent volgens Rutte niet dat die goederen niet zijn geleverd, maar “als je kijkt naar de precieze normen, kan niet precies worden aangetoond waar die goederen nu zijn. Dat is dus niet netjes geregistreerd”.

Zijn opmerkingen over het daadwerkelijke ‘probleembedrag’ kwam Rutte al snel op felle kritiek uit de Kamer te staan. PvdA’er Henk Nijboer en GroenLinks-Kamerlid Bart Snels vinden dat hij de financiële wanorde kleiner probeert te maken, maar dat weerspreekt de premier. “Ik bagatelliseer het niet.”