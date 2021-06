Wrakingskamer maandag bijeen over zaak complotdenkers Bodegraven

De wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag komt maandagochtend 14 juni bijeen om de onafhankelijkheid te toetsen van de rechter in het kort geding dat de gemeente Bodegraven heeft aangespannen tegen drie complotdenkers. Het kort geding werd afgelopen maandag na een half uur afgebroken, omdat een van de gedaagden, Micha Kat, de rechter had gewraakt. De wrakingskamer van de rechtbank moet zich nu buigen over het verzoek om de rechter van de zaak te halen.

De gemeente heeft drie complotdenkers gedagvaard voor het verstoren van de openbare orde door hun verhalen die ze op internet verspreiden over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Tientallen aanhangers van de complottheorie kwamen al bijeen op de plaatselijke begraafplaats Vredehof, omdat ze denken dat daar slachtoffers begraven liggen van een satanistisch pedofielennetwerk.

In het kort geding eist de gemeente dat de complotdenkers Micha Kat, Wouter Raatgever en Joost Knevel stoppen met hun beschuldigende berichten en dat ze uitzendingen van hun sociale media moeten halen. Het drietal was niet in de rechtbank aanwezig, ze woonden de korte zitting bij via videoverbindingen, zonder advocaten.

Kat vroeg de rechter op zitting dat ze hem zou erkennen als journalist en niet als complotdenker. De rechter gaf aan dat ze pas een oordeel zal vellen in haar vonnis, waarop Kat de rechter wraakte. Voor aanvang van de zitting had rechter Hoekstra hem al moeten overtuigen dat ze geen familie is van CDA-leider Wopke Hoekstra.

Het is nog niet bekend wanneer de wrakingskamer uitspraak doet.