‘Zo snel mogelijk nieuw gesprek over Feyenoord City’

Het presidium van de Rotterdamse gemeenteraad, bestaande uit alle fractievoorzitters en voorzitter burgemeester Ahmed Aboutaleb, laat weten zo snel mogelijk een nieuw gesprek met voetbalclub Feyenoord in te willen plannen over Feyenoord City. Momenteel wordt overlegd over nieuwe data voor het afgelaste gesprek en inspreekmomenten, met aandacht voor de veiligheid van alle deelnemers.

Aboutaleb besloot het gesprek dat de gemeente Rotterdam dinsdagavond met de directie van Feyenoord had over de plannen voor Feyenoord City af te gelasten, na signalen van bedreigingen en intimidatie. Ook de inspreekmomenten die voor later deze week stonden gepland werden opgeschort. Het presidium laat weten dit ten zeerste te betreuren. De driehoek, bestaande uit de burgemeester, politiechef en de hoofdofficier van justitie, zegt “onverminderd vast te houden aan een stevig optreden om het democratisch proces doorgang te laten vinden”. De gemeente kon woensdag nog niks zeggen over eventuele aanhoudingen na de bedreigingen.

Afgelopen weekend zocht een aantal aanhangers van de Rotterdamse voetbalclub op intimiderende wijze meerdere voorstanders van Feyenoord City thuis op. Architect Ard Buijsen was een van de slachtoffers. Volgens het AD en RTV Rijnmond, die spraken met goed ingevoerde bronnen, hebben ook enkele investeerders de afgelopen tijd te maken gehad met bedreigingen en intimidatie geuit door tegenstanders van Feyenoord City. Dit nieuwe stadioncomplex moet ook de thuishaven worden van Feyenoord.