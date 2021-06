Burgemeesters willen duidelijkheid over voorwaarden evenementen

Het Veiligheidsberaad van burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio wil dat gemeenten en organisatoren van evenementen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de voorwaarden om iets te mogen organiseren. Volgens het beraad is het vanuit het gezondheidsoogpunt goed nieuws dat het zo goed gaat met de besmettingen dat er deze zomer weer evenementen mogelijk zijn. Maar de openbare orde en de veiligheid moeten wel goed geregeld zijn, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

Het Veiligheidsberaad en justitieminister Ferd Grapperhaus overlegden donderdagavond digitaal over het besluit dat het kabinet naar verwachting vrijdag gaat nemen over evenementen. Het beraad wil dat de voorwaarden voor evenementen zo snel mogelijk na het besluit van vrijdag worden uitgewerkt, zodat iedereen op tijd weet waar hij aan toe is.

Het beraad heeft ook benadrukt dat er rekening gehouden moet worden met de belastbaarheid van politie, ambulance, GGD en veiligheidsregio’s. De hulpdiensten hebben tijdens de coronacrisis “enorm veel uren” gewerkt en zij verdienen enige rust in de komende maanden, stelt Bruls.