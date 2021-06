D66 en CU vinden voortzetting huidige coalitie niet logisch

D66 en ChristenUnie vinden het nog altijd niet logisch om met dezelfde partijen die nu in de coalitie zitten verder te formeren. D66-leider Sigrid Kaag hoopt op een progressievere coalitie, en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers denkt dat het beter zou zijn als partijen met meer Tweede Kamerzetels aanschuiven. Dat hebben de politici donderdagmiddag gezegd na afloop van overleg met informateur Mariëtte Hamer.

De coalitie van het huidige demissionaire kabinet (VVD, CDA, D66 en CU) heeft nog altijd een meerderheid in de Tweede Kamer. Toch zien de twee leiders een vervolg daarop niet direct zitten. Volgens Kaag zijn de partijen het over veel thema’s eens, maar heeft in de laatste vier jaar “medisch-ethisch alles stilgestaan”.

Ze wil onder meer progressiever beleid dan de ChristenUnie als het gaat om “embryo’s kweken, meerouderschap en familierecht”. Deze thema’s zijn belangrijk voor haar kiezers, zei Kaag, en hiermee is haar partij na de verkiezingen groter geworden. “Dit is een nieuwe ronde en we hebben 24 zetels.”

Segers vindt nog altijd dat zijn partij nu niet aan de beurt is in het formatieproces. De ChristenUnie heeft vijf zetels en is de tiende partij, zei hij. De grootste partijen die elkaar niet hebben uitgesloten, zouden wat hem betreft eerst met elkaar moeten onderhandelen. Dat zijn VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. VVD en CDA zien dat niet zitten, zeggen ze tot nu toe, maar hebben deze combinatie ook niet expliciet uitgesloten. “Dan ligt het wel voor de hand dat daar ergens wel gesprekken gevoerd worden”, zegt Segers.

Hamer praat donderdag met verschillende combinaties van partijen waartussen frictie bestaat. Eerder zaten Wopke Hoekstra (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks) bij elkaar en na Segers en Kaag waren Mark Rutte (VVD) en Lilianne Ploumen (PvdA) aan de beurt.