Defensie vermindert steun aan bestrijding corona

De hulp van Defensie bij de bestrijding van de coronapandemie wordt verder beperkt. Dat is mogelijk omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames snel daalt. Er komt donderdag een einde aan de militaire hulp aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Door de inzet van onder anderen artsen en verpleegkundigen van Defensie kon het ziekenhuis extra coronapatiĆ«nten opnemen. Op een gegeven moment waren hier zo’n 160 militairen aan de slag.

Defensie helpt momenteel nog bij het vaccineren in Arnhem en Barneveld. Daar worden 25 militairen ingezet. Verder zijn vijf militairen in Suriname om daar te helpen. Daarnaast helpt de marechaussee nog bij de beveiliging van vaccins. Er staan nog steeds zo’n duizend militairen klaar voor ondersteuning van teststraten en vaccinatie, mocht dat nodig zijn.

De afgelopen maanden werden militairen ingezet in verzorgings- en verpleegtehuizen in het hele land. Ook werkten ze in zorghotels en revalidatiecentra en hielp de krijgsmacht ziekenhuizen en het Landelijk Coƶrdinatiecentrum Patiƫntenspreiding (LCPS) met medische planners.