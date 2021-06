Eerste mensen uit de jaren 90 aan de beurt voor een vaccinatie

Wie in 1990 geboren is kan donderdagavond al een afspraak maken voor een vaccinatie tegen corona. “Een mooie verrassing”, noemt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid het in een tweet. “Vanavond kun je al je prikafspraak maken. Rond 20:30 uur staat de website open. Dus #PlanDePrik online en deel het met anderen.”

Eerder op donderdag werd al bekendgemaakt dat iedereen die in 1989 is geboren, en nu 31 of 32 jaar oud is, een prikafspraak kan maken. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Twee weken geleden kon iedereen die tussen 1969 en 1978 geboren is een afspraak maken. Vorige week werden mensen uit 1979 tot en met 1984 uitgenodigd. En eerder deze week volgden de geboortejaren 1985, 1986, 1987 en 1988.