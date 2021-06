Bij een supermarkt aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. Wel liep de gevel van de supermarkt schade op, meldt de politie, die op zoek is naar de dader.

Volgens de politie is de supermarkt in de afgelopen periode vaker doelwit geweest van soortgelijk geweld. De Groene Hilledijk was eerder dit jaar het toneel van de avondklokrellen.