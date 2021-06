Gesprek met Ploumen overtuigt Rutte niet van combinatie PvdA-GL

De inhoudelijke verschillen tussen de VVD en de PvdA zijn volgens VVD-leider Mark Rutte best te overbruggen in de formatie. Bovendien zijn de persoonlijke verhoudingen tussen hem en PvdA-leider Lilianne Ploumen “uitermate plezierig”. Maar de wens van de sociaaldemocraten om alleen te regeren als GroenLinks meedoet, ziet Rutte nog steeds niet zitten.

De VVD-leider en demissionair premier ziet wel een samenwerking voor zich met de PvdA of GroenLinks, evenals met Volt of JA21. Maar volgens hem is het niet nodig meer partijen erbij te betrekken als een coalitie een meerderheid in de Tweede Kamer heeft. De VVD, D66, CDA en de PvdA hebben daar met 82 zetels een meerderheid. In de Eerste Kamer komt deze samenwerking voor een meerderheid vier zetels tekort .

Maar volgens Ploumen kan het “geen verrassing” zijn dat zij wederom heeft aangegeven alleen met GroenLinks in een kabinet te willen. Zij vindt niet dat ze daarmee de snelheid van de formatie tegenhoudt, maar dat ze zich aan haar verkiezingsbelofte houdt om alleen met GroenLinks in een coalitie te gaan.

De voortgang wordt volgens haar vooral tegengehouden door partijen die nu niet over de inhoud willen praten. “Als andere partijen dat niet willen, dan moeten ze de boel ook niet ophouden.” Zelf wil ze “de zaak een duwtje geven” door nu al punten te steunen die niet in het PvdA-verkiezingsprogramma staan. “Ik ga niet stug vasthouden aan mijn eigen gelijk.”

Rutte en Ploumen spraken met informateur MariĆ«tte Hamer onder meer over het pakket herstelmaatregelen voor na de coronacrisis. Rutte zegt dat daar “grote stappen” in zijn gezet en hoopt op brede steun in het parlement. Ook Ploumen noemt de gesprekken “constructief”. Ze zegt dat de PvdA graag meepraat over het herstelpakket, omdat er “veel moet gebeuren in het land.”

De twee kennen elkaar goed uit het vorige kabinet, benadrukt Rutte. Ploumen was toen minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was en hijzelf premier. “Het helpt altijd als de persoonlijke verhoudingen goed zijn”, zegt hij.