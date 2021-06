Jos van Rey doet opnieuw mee aan gemeenteraadsverkiezingen

Roermondenaar Jos van Rey (76) doet weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De omstreden politicus is door de ledenraad van de Liberale Volkspartij Roermond LVR unaniem gekozen tot lijstduwer voor de verkiezingen in 2022.

Van Rey was tijdens de vorige verkiezingen ook lijstduwer, maar werd telkens met veel voorkeursstemmen gekozen. Huidig fractievoorzitter van de LVR Dré Peters is gekozen tot lijsttrekker.

Oppositiepartij LVR is een afsplitsing van de VVD. De LVR ontstond in 2013 toen de VVD Van Rey onder druk zette om af te zien van zijn kandidatuur voor de verkiezingen van 2014 wegens de verdenking van corruptie. In april 2015 royeerde de VVD Van Rey.

Hij werd in december 2017 in hoger beroep tot een jaar voorwaardelijk veroordeeld wegens schending van de geheimhoudingsplicht, omkoping en witwassen. Ook mocht hij twee jaar lang geen bestuursfunctie meer vervullen in overheidsdienst.

Van Rey was voor de VVD wethouder in Roermond van 1979 tot 1982 en van 1998 tot oktober 2012, toen hij zich gedwongen zag op te stappen na de invallen door de politie in zijn woning. Hij stapte toen ook op als senator voor de VVD in de Eerste Kamer.

Van Rey was tussen 1982 en 1998 met een korte onderbreking tussen 1989 en 1991 voor de VVD lid van de Tweede Kamer.