Klaver ziet ‘voorzichtig stapje’, Hoekstra blijft terughoudend

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil verder praten met CDA-leider Wopke Hoekstra. “Dat smaakt naar meer”, zei hij donderdag na een gesprek met Hoekstra bij de informateur. Hoekstra blijft vooral wijzen op de verschillen met GroenLinks die volgens hem “zeer fors” zijn.

Klaver en Hoekstra spraken vooral over de inhoud met informateur MariĆ«tte Hamer. Klaver noemde het een “heel voorzichtig stapje”. Volgens hem blijven de verschillen tussen beide partijen ook groot, “maar als je niet praat weet je ook niet of je eruit komt”. De formatie duurt inmiddels meer dan tachtig dagen.

De CDA-leider vertelde na het “goede gesprek” dat zijn eerdere boodschap niet is veranderd. Hij ziet weinig in een coalitie van VVD, CDA, D66 en beide linkse partijen PvdA en GroenLinks. “Er zijn best een paar overeenkomsten, maar de verschillen zijn aanzienlijk.” Helemaal uitsluiten doet hij GroenLinks ook niet.

Hoekstra is niet de enige die moeite heeft met PvdA en GroenLinks. Ook de VVD voelt er weinig voor. Die twee linkse partijen “staan sowieso politiek natuurlijk ver van ons af”, zei VVD-leider Mark Rutte eind vorige week. D66, naast de VVD de winnaar van de verkiezingen, dringt juist aan op formatieonderhandelingen met PvdA en GroenLinks. Die beide linkse partijen zeggen alleen samen in een coalitie te willen stappen.

Informateur Hamer praat inmiddels meer dan drie weken met de partijen. Later op de dag komen de koppels Sigrid Kaag (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en het koppel Rutte en Lilianne Ploumen (PvdA) nog bij haar langs. De laatste gast die Hamer donderdag ontvangt is Liane den Haan.