Laatste lichting uit jaren 80 uitgenodigd voor coronaprik

Wie in 1989 is geboren, kan vanaf donderdag een afspraak maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Deze mensen zijn 31 of 32 jaar oud. Bij de prik krijgen ze het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. Hierna komen de eerste mensen uit de jaren 90 aan de beurt.

Het kan zijn dat sommige mensen uit 1989 al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Twee weken geleden konden mensen uit 1969 tot en met 1978 een afspraak maken. Vorige week werden mensen uit 1979 tot en met 1984 al uitgenodigd. Eerder deze week volgden de mensen uit 1985, 1986, 1987 en 1988.

De GGD heeft 140 vaccinatielocaties geopend waar mensen terechtkunnen voor een prik. Het kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil een eerste prik heeft gehad. De laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren in 2003. Tot nu toe zijn iets meer dan 11 miljoen eerste en tweede prikken gezet. Eind juni moeten de eerste kwetsbare kinderen van 12 jaar en ouder worden uitgenodigd. Het kabinet besloot woensdag dat zij ook in aanmerking komen voor vaccinatie.