Oxfam: zorg beter voor jonge vluchteling als die 18 jaar is

Nederland moet voor jonge vluchtelingen blijven zorgen als die 18 jaar worden en ze helpen bij de overgang naar volwassenheid, vindt Oxfam Novib. De hulporganisatie luidt de noodklok na onderzoek in Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië en Nederland. Deze landen slagen er niet in om vluchtelingen in deze leeftijdsgroep te beschermen en te ondersteunen.

Veel van deze jongeren worden na hun achttiende verjaardag dakloos, belanden in gevaarlijke situaties en worden uitgebuit, zo komt naar voren uit het onderzoek.

“Voor vluchtelingkinderen betekent 18 jaar worden het verlies van steun, door de dramatische afwezigheid van wetgeving die hen beschermt”, aldus Elselijn Mulder van Oxfam Novib. “Voor veel kinderen is 18 worden een mijlpaal, maar voor vluchtelingenkinderen in Europa blijkt het een moment van enorme angst.”

Oxfam Novib wil dat Europese landen hun verantwoordelijkheid nemen en bijvoorbeeld voogdijregelingen opzetten, meer mogelijkheden voor beroepsopleidingen creëren en investeren in transitiewoningen. Een van de belangrijkste pijlers van het EU-recht is volgens Mulder de bescherming van kinderen tegen hoge risico’s op uitbuiting en dakloos worden. “18 jaar worden betekent niet dat deze risico’s van de ene op de andere dag verdwijnen, maar de bescherming wel. Deze jongeren worden volgens de wet niet meer als kinderen beschouwd en komen op straat terecht zonder enige hulp.”