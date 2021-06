Rutte en Kaag vrijdag weer langs bij Hamer

VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag gaan vrijdag weer langs bij informateur Mariëtte Hamer. Ook spreekt ze met een aantal vertegenwoordigers van uitvoeringsorganisaties.

Hamer ontvangt de directeurs-generaal van de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs en Rijkswaterstaat. Ook Alexander Pechtold van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en Maarten Camps van het UWV gaan in gesprek met de informateur.

Hamer ontving donderdag al een aantal lijsttrekkers in duo’s. Rutte en PvdA-leider Lilianne Ploumen, Kaag en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers, en Wopke Hoekstra en Jesse Klaver spraken samen met de informateur, maar tot nieuwe inzichten of een uitweg in de impasse leidden de gesprekken niet.