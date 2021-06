Tijdelijke vervanger voor door corona getroffen burgemeester Urk

Burgemeester Cees van den Bos van de gemeente Urk heeft meer tijd nodig om te herstellen van corona dan was voorzien. De commissaris van de Koning in de provincie Flevoland, Leen Verbeek, heeft daarom Ineke Bakker donderdag benoemd tot waarnemend burgemeester, meldt de gemeente Urk.

Van den Bos moest drie weken geleden zijn taken neerleggen toen bij hem het coronavirus was vastgesteld. Daarna liep hij ook nog een longontsteking op. “Hij volgt nu het dringend medisch advies om zich de komende weken te richten op herstel van zijn gezondheid en conditie”, aldus de gemeente in een verklaring.

Ineke Bakker was van 2019 tot 2020 al waarnemend burgemeester van de gemeente Urk, tot het aantreden van Van den Bos.